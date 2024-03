Calcio a 5 serie A2. Kappabi si impone e coltiva il sogno playoff

La Kappabi Futsal Potenza Picena non si è fatta intenerire e continua il sogno playoff. La neopromossa compagine ha vinto ancora in A2 di calcio a5, superando nel weekend il Prato 5-2. Contro i toscani che si presentavano penultimi al PalaPrincipi, i giallorossi hanno allungato nella ripresa dopo che si era andati all’intervallo sul 2-2. La squadra del duo tecnico Moro-Nikinha (nella foto quest’ultimo) sta concludendo a gonfie vele il campionato, con questo sono diventati 4 i risultati utili e soprattutto mantiene il 5° posto con 27 punti, -3 dal Bologna e +4 sul Russi che ha riposato già. Tutto quando restano tre turni al termine della fase regolare. Anche in B mancano tre giornate e l’ultimo turno non ha riservato vittorie alle maceratesi. Recanati aveva il big match, da terzo ospitava l’Audax Sant’Angelo seconda con 8 punti in più e ne è uscito fuori un 4-4, curiosamente il secondo di fila. I leopardiani sono scivolati al terzo posto, scavalcati di una lunghezza dal Cus Ancona che ha fatto suo nettamente il derby tra atenei, 6-0 al Cus Macerata. La vittoria dello Spes fa ripiombare i nostri universitari al terz’ultimo posto e dunque a rischio retrocessione. Le prossime due partite, thrilling contro i perugini del Gadtch penultimi e proprio i reatini dello Spes, saranno decisive.

Andrea Scoppa