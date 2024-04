Calcio a 5 Serie A2. OR, partono i play-off . Oggi in campo a Potenza Picena

Via ai playoff di Serie A2 per l’OR Reggio Emilia (nella foto Lorenzo Canale), in campo alle 15,30 a Potenza Picena.

Dopo aver chiuso la prima stagione in categoria con un ottimo secondo posto alle spalle dell’imprendibile Ternana, la squadra di Margini deve ritrovarsi dopo un finale di stagione un po’ in flessione, come dimostrano i 2 soli punti conquistati nelle ultime 4 giornate, l’ultimo proprio contro i rivali di giornata.

Si gioca sulla formula del duplice match, con secondo round previsto tra 7 giorni all’Arena Sport (dove l’OR si impose 8-2 ad inizio gennaio), in caso di parità si qualificherà alla finale promozione la squadra meglio classificata in regular season, in questo caso quella cittadina.

Dall’altra parte del tabellone, sfida tutta bolognese tra Dozzese e Bologna Futsal.

Nel frattempo Mereu, Sutti e Dardano, giovani del vivaio granata, sono impegnati con la selezione regionale Under 17 nel torneo delle Regioni, in programma fino al 1 Maggio in Calabria.

Serie B. Va a caccia dell’impresa la Real Casalgrandese: dopo aver perso 4-2 al PalaKeope contro il Futsal Prato nel match d’andata, serve una vittoria con 3 reti di scarto sul campo dei toscani (fischio di inizio ore 20) per passare il turno e scrivere un’altra pagina di un torneo indubbiamente positivo.

In Serie B femminile trasferta domenicale per il Bagnolo (3), fanalino di coda del torneo, che saluta la categoria nella sfida di Bertinoro contro la Polisportiva 1980 (15).