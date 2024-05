Calcio a 5 serie A2, Sbacco torna alla Kappabi. Gli è stato affidato il ruolo di vice allenatore

Massimiliano Sbacco è il vice allenatore del Kappabi Futsal Potenza Picena che ha affidato la panchina al tecnico Sapinho per il torneo di A2. Per Sbacco si può effettivamente parlare di ritorno dopo avere allenato la formazione potentina con cui ha iniziato una storica scalata dalla D fino alla C1. Una scelta ben definita dalla dirigenza che punta ad allestire uno staff tecnico di assoluto livello e altrettanto valido. "Sono molto felice di essere qui. È la mia prima esperienza – afferma il neo vice allenatore – in questa importante categoria". Un legame importante quello tra la Kappabi Futsal Potenza Picena e il tecnico di Castelfidardo. "Sono stato molti anni in questa importante società e sono felice di esservi ritornato – conclude Sbacco – per affrontare questa grande esperienza. Ho accettato molto volentieri e sono pronto a dare il mio contribuito per raggiungere importanti obiettivi".