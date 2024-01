Calcio a 5 serie A3: finisce 2-4 per gli ospiti. Il gran cuore della Buldog Lucrezia non basta. Russi vince in rimonta la partita dell’intensità

La Buldog Lucrezia, serie A3 di calcio a 5, viene battuta in casa e in rimonta per 2-4 dal Russi. I biancoblu chiudono il 2023 con uno stop, in una sfida importante per la classifica, al termine di un match tirato e combattuto. Non è bastato il gran cuore dei marchigiani per riuscire a cogliere un successo prezioso per il morale e la classifica. Primo tempo contratto tra due squadre che si affrontano a viso aperto e mettono in campo tanta intensità, con mister Renzoni che può schierare il nuovo arrivato Michele Violini. Le occasioni da gol latitano e sono gli episodi a fare la differenza: al 14’ Taurisano stacca di testa più in alto di tutti e anticipa l’uscita di Massetti per il vantaggio dei gialloblu. Gli arbitri fischiano molto, con alcune decisioni rivedibili, e a farne le spese è Cirillo che viene espulso al 17’ per doppia ammonizione, con il Russi che avrebbe la palla per il pari da tiro libero ma Cianciulli sbaglia. I ragazzi di mister Elia Renzoni tengono botta e vanno al riposo lungo in avanti. Nella ripresa, al 3’, Sabatinelli con una bella giocata sorprende Massetti e regala il doppio vantaggio ai suoi. Mister Bottacini si gioca la carta del quinto di movimento per i restanti 17 minuti ma i gialloblu non riescono ad approfittare di alcune situazioni favorevoli. Cianciulli riapre i giochi dopo una bella azione manovrata e il finale di match si infiamma. Il Russi aumenta il forcing e negli ultimi due minuti ribalta il match: prima Babini e poi Beltrami sotto misura siglano il sorpasso. Ultimi secondi palpitanti con i gialloblu che mettono Corvatta come quinto di movimento per cercare il pareggio ma su un errore Bolotti chiude i conti a 12" dalla fine. "Ci sono state due partite in una – afferma mister Renzoni –. Nei 30 minuti senza il portiere di movimento abbiamo capitalizzato al massimo le nostre occasioni, soffrendo poco. Le squadre in campo si equivalgono in questo momento della stagione e abbiamo cercato di mettere tanta intensità. Con il loro portiere di movimento sapevamo che avrebbero usato questa carta e l’abbiamo preparato in difesa. Purtroppo non siamo riusciti a fare gol quando ne avevamo l’occasione".

b.t.