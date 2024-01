Calcio a 5 Serie B e C2. A Fucecchio arriva il Futsal Prato. Alla Vigor servirà un’impresa

A quattordici giorni dall’ultimo impegno del 2023, la Vigor Fucecchio è pronta a fare il proprio debutto ufficiale nel nuovo anno. Domani alle 15 al palazzetto dello sport di Fucecchio, infatti, la squadra di coach Poli ospiterà il Futsal Prato nell’ultima giornata di andata del girone C di Serie B. Una partita quanto mai complicata, ma da affrontare con la determinazione di chi vuol riscattare gli ultimi tre passi falsi con cui capitan Grancioli e compagni hanno chiuso lo scorso anno. I lanieri sono infatti l’unica formazione ancora imbattuta e con 22 punti inseguono a 3 lunghezze di distanza la capolista Futsal Pontedera. Il precedente di questa stagione sorride però ai fucecchiesi, capaci di imporsi 5-4 in trasferta nel secondo turno di Coppa della Divisione. Un successo che ha permesso ai vigoriani di qualificarsi per il terzo turno della competizione, dove poi hanno però arrestato la propria corsa contro i romani del Real Fabrica. In quell’occasione, però, data la formula della manifestazione erano scesi in campo soltanto gli Under 23.

Nel girone B di Serie C2, invece, parte in casa il 2024 dell’Atletico Fucecchio. I biancorossi ospitano stasera alle 21.30 l’Olimpia Pistoiese: obiettivo i 3 punti per continuare l’inseguimento alla capolista Timec Prato. Nella conclusione del recupero dell’8ª giornata, rinviata lo scorso 3 novembre per l’alluvione, sempre oggi il Limite e Capraia sarà di scena alle 22.30 a Calenzano.