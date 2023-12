Calcio a 5 Serie B e C2. La Vigor Fucecchio crolla in Liguria. Un super Atletico conserva la vetta

Nell’ottava giornata del girone C di Serie B girandola di emozioni nella gara che ha visto la Vigor Fucecchio di scena in Liguria sul campo del Levante Futsal, alla fine vincitore per 11-5. Subito avanti e poi rimontata, a metà ripresa la formazione di coach Poli riesce a ribaltare nuovamente il risultato sul 4-5, ma a questo punto accusa un clamoroso black-out che costa la definitiva fuga dei padroni di casa. Per i fucecchiesi, scavalcati dagli avversari e scivolati al terzultimo posto in classifica, hanno segnato Byaze con una quaterna personale e capitan Grancioli. Questa la formazione: Mirdita, Campinotti, Petri, Catania, Umalini, Randazzo, Ammannati, Qevani, Rovella, Byaze , Montalbano, Grancioli.

Scendendo nel raggruppamento B di Serie C2 tutto facile sul campo amico per la capolista Atletico Fucecchio, che si sbarazza per 7-1 de La Querce. La truppa di Perretta indirizza con convinzione la partita fin dalle prime battute, permettendosi così di poter utilizzare anche tutti gli effettivi a disposizione del tecnico biancorosso. Protagonisti principali i soliti Frediani, capocannoniere del girone con 21 centri, e Zito autori di una doppietta a testa. Le altre reti dei ’colchoneros’ portano invece la firma di Lorenzo Magini, D’Alcamo e Brancati. Questa la formazione: Tommasino, Pintus, Menichini, Magini L., Magini G., D’Alcamo, Cripezzi, Cacace, Frediani, Brancati, Zito, Moriani. Nello stesso girone fa festa anche il Limite e Capraia, capace di espugnare il campo del dell’Olimpia Pistoiese per 2-1. La doppietta di Calugi ha sfruttato al massimo due disattenzioni della retroguardia locale, mentre alcune grandi parate di Scaramelli, capitolato solo su azione con portiere in movimento da parte dei padroni di casa, hanno poi blindato il successo giallorosso. Questo il team sceso in campo agli ordini di Gargelli: Scaramelli, Murdocca, Ruffo, Cardellini, Calugi, Magazzini, Murdocca, Nesti, Fashandi, Sodi, Pitrella, Falcone.