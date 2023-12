Calcio a 5 Serie B e C2. Una Vigor ingenua cede alla capolista Pontedera. Atletico ok di misura, Limite travolto a Maliseti

Una bella Vigor Fucecchio tiene testa alla capolista Futsal Pontedera, ma paga a caro prezzo alcuni gravi errori che gli ospiti sfruttano cinicamente per sbancare il palazzetto di Fucecchio con il punteggio di 4-1. Per la squadra di coach Poli è andato a segno Rovella. Questa la formazione neroverde: Mirdita, Petri, Catania, Umalini, Pellegrini, Ammannati, Qevani, Eramnazi, Rovella, Byaze, Montalbano Grancioli. Adesso, per la penultima giornata di andata del girone C di Serie B sabato prossimo alle 15 al Pala Keope di Casalgrande (Bo) i fucecchiesi se la vedranno contro il Real Casalgrandese, che in classifica li precede di appena 3 punti. Un incontro importante, quindi, in chiave salvezza. Scendiamo in Serie C2, dove l’Atletico Fucecchio riscatta il passo falso di Limite sull’Arno, piegando 2-1 una coriacea Sestoese. Decisiva, oltre ad una bella prova di squadra, la doppietta di capitan Frediani ed una grande parata di Tommasino nel finale. Questi i biancorossi scesi in campo: Tommasino, Pintus, Menichini, Magini L., D’Alcamo, Cripezzi, Battistel, Frediani, Brancati, Zito, Vigliotti, Moriani. Il team di mister Perretta si mantiene quindi al 2° posto a meno 2 dalla capolista Timec, che ha travolto 8-0 in casa proprio il Limite e Capraia. Questo lo schieramento dei giallorossi di Gargelli: Tamburini, Scaramelli, Rizzatti, Massara, Cardellini, Calugi, Murdocca, Vannini, Fashandi, Sodi, Pitrella, Falcone. Venerdì alle 21.30 ultima di andata prima della sosta natalizia con l’Atletico Fucecchio di scena al Pala Isolotto di Firenze contro il Midland e il Limite in casa contro il Chiesanuova.