Calcio a 5 Serie B e C2. Vigor, la sfida è tosta

E’ la Vigor Fucecchio ad aprire il prossimo weekend di calcio a 5. La squadra guidata da mister Poli è pronta a ospitare domani il Real Casalgrandese per il match valido per la penultima giornata del girone di C di Serie B nazionale, il calcio d’inizio è fissato per le 15. Una gara sulla carta complicata tenendo conto del valore degli avversari, che già all’andata ebbero la meglio riuscendo a imporsi 5-1 e tutt’ora in corso per un posto nei play-off grazie al loro attuale 5° posto con 30 punti. La Vigor Fucecchio ha estremo bisogno di punti per riuscire ad agganciare l’Arpi Nova al quartultimo posto così da potersi giocare le ultime chance salvezza nei play-out, da segnalare infatti che in caso di arrivo a pari punti con i pratesi i fucecchiesi potrebbero contare sul vantaggio degli scontri diretti a favore.

In casa la Vigor negli ultimi 5 incontri ha perso soltanto una volta a fronte di due vittorie e un pari. Mentre gli emiliani arrivano da 4 sconfitte nelle ultime 5 trasferte disputate.

In palio punti importanti anche nella penultima giornata della regular season del girone B di Serie C2 regionale dove la capolista Atletico Fucecchio sarà impegnata stasera alle 21.30 a Sesto Fiorentino contro la Sestese, sfida importante per tenere a distanza l’inseguitrice Timec Prato, lontana appena un punto. Con una vittoria i biancorossi di coach Perretta potrebbero già festeggiare la matematica promozione in C1 con un turno di anticipo, questo ammesso nel caso in cui i pratesi dovessero perdere al Cecchi di Limite sull’Arno contro il Limite e Capraia. Una situazione difficile che possa verificarsi considerando il divario tra Limite e Timec. Molto probabilmente dunque verrà tutto deciso all’interno dell’ultima giornata, quando l’Atletico potrà contare su un turno casalingo decisamente abbordabile contro il Chiesanuova.