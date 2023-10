Calcio a 5 serie b e serie c2. Vigor Fucecchio a punteggio pieno, Atletico indenne sul campo del forte Lebowski

Siamo solo alla 2ª giornata di campionato, ma per la prima volta nella sua storia la Vigor Fucecchio è in testa alla serie B nazionale. Nel derby toscano della 2ª giornata, infatti, i neroverdi hanno superato 5-3 l’Arpi Nova al termine di un match alquanto combattuto. In un palazzetto ai limite della praticabilità per le infiltrazioni di acqua dal soffitto, dopo una prima frazione a reti bianche la squadra di coach Poli va tre volte in vantaggio con Rovella, Grancioli e Ammannati ma per tre volte gli ospiti riescono a pareggiare. L’allungo decisivo, quindi, lo firmano il giovane Qevani, al primo centro in B e la doppietta personale di Rovella. E sabato prossimo alle 15 altro derby a San Giovanni Valdarno, con i padroni di casa che inseguono a 3 punti di distanza. Niente da fare invece per la Vigor nel 3° turno di Coppa della Divisione (riservata agli Under 23), dove la più quotata Real Fabrica Roma (Serie A2) è passato 11-2 a Fucecchio. Di Minneci e Qevani le reti locali.

Scendendo nel girone B di Serie C2, invece, l’Atletico Fucecchio esce indenne dalla trasferta fiorentina sul campo del forte Centro Storico Lebowski e mantiene la vetta solitaria della classifica. Nonostante il doppio svantaggio, infatti, i ’colchoneros’ riescono a rimontare sul 2-2 grazie alle reti di Lorenzo Magini e Brancati e per poco non portano a casa l’intera posta posta sprecando un contropiede proprio allo scadere. Dietro ai ragazzi di mister Perretta c’è ad un solo punto di distanza l’Atletico 2001, che nell’ultimo turno ha travolto 8-2 in casa il Limite e Capraia (reti di Cinotti e Pitrone). Per i giallorossi di Gargelli si tratta della secondo ko consecutivo dopo quello patito sul proprio campo contro la Sestoese. Con i suoi 12 punti in 6 giornate, comunque, il Limite resta in zona play-off e con sole 4 lunghezze di ritardo dalla vetta. Domani sera alle 21.30 di nuovo in campo con l’Atletico Fucecchio che ospita il No Sense e il Limite che riceve il San Giusto.