Calcio a 5 serie B femminile. Prato, trasferta amara. Vince il Real Gryphus

Prato Calcio a 5 sempre più ultimo nella classifica del girone B della serie B femminile, dopo aver perso lo scontro diretto giocato a Perugia contro il Real Gryphus. Le padrone di casa si sono imposte nettamente per 5-1 e questo risultato è una mazzata per le speranze delle biancazzurre che, a tre giornate dal termine della regular season, devono recuperare tre punti alla penultima della classifica, la Virtus Ciampino, e quattro nei confronti di Cus Pisa e Real Gryphus che in questo momento sarebbero in salvo. La squadra allenata da Nicola Giannattasio è riuscita ad andare in gol solo con Innocenti e si è schierata con questa formazione: Paoletti, Betti, Pili, Durante, Bini, Bazzini, Grossi, Grancia, Torrini, Innocenti, Borghesi e Pizzirani. Il Prato Calcio a 5 tornerà in campo dopo la sosta pasquale il 7 aprile per affrontare la capolista C5 Roma che nelle diciannove partite fin qui disputate ha vinto diciassette volte ed ha perso in una sola occasione. La classifica del girone B: C5 Roma 52 punti; Perugia 34; Pistoia e Littoriana 31; Arzachena 28; Shardana 27; Eventi Futsal 26; Vis Fondi 21; Real Gryphus e Cus Pisa 19; Virtus Ciampino 18; Prato Calcio a 5 15.

M. M.