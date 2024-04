Calcio a 5 serie B. Il Cus Macerata batte l’Etabeta e acciuffa i playout

Non poteva finire meglio la serie B nazionale di calcio a5, sia Recanati che il Cus Macerata infatti hanno raggiunto in extremis i rispettivi obiettivi. I leopardiani pur perdendo nella 22ª e ultima giornata del girone D. Il team di Mastrogiovanni è caduto nettamente 7-1 a Rieti nello scontro diretto, ma proprio grazie al Cus ha evitato un altro e grave sorpasso. Recanati ha chiuso a 34 punti, quarto assieme a Rieti ma quinto per gli scontri diretti, +2 però su Etabeta steso dal Cus. Adesso nei playoff dovrà vedersela con il fortissimo Grifoni, collettivo perugino giunto secondo in volata alle spalle, un punto, dell’Audax Sant’Angelo. Fortuna che, a differenza dei campionati regionali, qui non vige la regola dei 10 punti perché la squadra Grifoni ne ha ottenuti complessivamente 47. Si comincerà subito sabato con match d’andata a Recanati, poi il 27 il ritorno.

L’ultima gara del Grifoni interessava il Cus Macerata. Gli universitari si presentavano sulla linea del traguardo terz’ultimi alle spalle del Cerreto d’Esi e dovevano assolutamente vincere, poi sperare che l’antagonista fabrianese non facesse il blitz clamoroso in Umbria. Ebbene il Cus ha fatto il suo in modo stupendo, 7-3 a Etabeta e giusto nel finale Grifoni è riuscito a piegare Cerreto d’Esi, pertanto sorpasso e quart’ultimo posto che significa playout evitando la retrocessione diretta. Gli universitari adesso sfideranno l’Arpi Nova, compagine toscana giunta quart’ultima nel girone C, appuntamento il 27 aprile per l’andata ed il sorteggio stabilirà dove.

Andrea Scoppa