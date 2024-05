Calcio a 5 serie b: le semifinali. L’Italgronda alla prova Grifoni Spello

Semifinali, atto primo. L’Italgronda Futsal Prato gioca oggi la gara d’andata della sfida che potrebbe regalarle il sogno di disputare le Finals promozione. L’avversario è il Grifoni Spello, squadra umbra che ha chiuso al secondo posto il girone D della serie B. I pratesi godranno nel match odierno del fattore campo: si giocherà infatti al Pala Keynes con inizio alle ore 15. In casa degli umbri si disputerà invece il ritorno, in programma fra una settimana, sabato 25 maggio. Un piccolo vantaggio per il Grifoni Spello che l’Italgronda Futsal Prato dovrà cercare di annullare vincendo con un buon margine di vantaggio questo confronto d’andata. Ricordiamo che la vincente di questa doppia sfida si qualificherà alla finale promozione per salire in serie A2 che si disputerà sul campo neutro di Faenza il 2 giugno. L’Italgronda nei primi due turni ha avuto la meglio su Real Casalgrandese e Boca Livorno, il Grifoni Spello su Recanati e Cus Ancona. Per i pratesi è questa dunque la prima partita dei playoff che li vede affrontare una squadra proveniente da un altro girone.

M. M.