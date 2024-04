Calcio a 5 serie B. Recanati fuori dai playoff. Cus Macerata bene nei playout

Recanati out, Cus Macerata in. O quasi. Risultati e stati d’animo opposti per le due maceratesi militanti nella B di calcio a5, torneo nazionale che nel weekend ha vissuto l’intensità dei playoff e dei playout. Per Recanati la sconfitta 6-3 subita a Spello ha significato la fine dei giochi, l’eliminazione. Onestamente non si credeva in un epilogo differente perché i leopardiani avevano di fronte la seconda forza del campionato e inoltre avevano già dovuto alzare bandiera bianca nell’incontro di andata terminato 2-4. A Spello gli umbri hanno concesso il bis al termine di una gara che li ha visti portarsi sul 2-0 all’intervallo, poi c’è stata la risposta giallorossa e si è tornati sul punteggio di parità quando il tabellone indicava il risultato di 3-3 (per Recanati reti di Morresi, Zacheo e Cionfrini). I ragazzi di Mastrogiovanni a quel punto sono rimasti in quattro per l’espulsione del portiere Carducci e il Grifoni ha ri-allungato volando al secondo turno. Potrebbe non essere necessario per il Cus Macerata e questo è l’auspicio. Gli universitari hanno compiuto il blitz 2-5 in Toscana, mettendo al tappeto l’Arpi Nova nella sfida d’andata dei playout. Un successo che è stato anche dimostrazione di forza e talento superiori e così i cussini ora sono favoritissimi nel doppio confronto salvezza. Sabato a Macerata basterà loro persino perdere per garantirsi la permanenza nel campionato, purché con meno di 3 reti di scarto.

Andrea Scoppa