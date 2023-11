Calcio a 5, serie b. Senigallia-Corinaldo, il derby finisce 8-8. Vince il Cerreto d’Esi

Né vincitori né vinti. Il derbissimo tra Corinaldo e Audax Senigallia termina 8-8. L’ultimo risaliva al 27 febbraio 2015. Questa volta in un palazzetto, neanche a dirlo, straripante. Il Corinaldo domina i primi cinque minuti (Pettinari e Pianelli 2-0), l’Audax risponde (e lo farà per tutta la durata della gara) con il quinto di movimento: Toppi accorcia, Bronzini segna il +2, è di nuovo Toppi a rimettere il fiato sul collo ai corinaldesi (3-2). Paludo riporta la parità, Pettinari rimette di nuovo la freccia, ma Benigni, a sette decimi di secondo dalla fine del primo tempo sigla il 4-4. Al rientro Antronaco firma una doppietta (4-6 Audax), Bronzini dipinge il gol più bello della serata, Pettinari riaggancia gli ospiti (6-6). Olivi conduce l’Audax sul +1. Anche il Corinaldo si gioca il quinto di movimento, Mancini per il 7-7, ma l’urlo di gioia si spezza in gola perché dopo 25 secondi è di nuovo Antronaco a segnare il vantaggio ospite. A un minuto dal termine Bronzini, autore di una tripletta, segna l’8-8.

Vince per la prima volta, e lo fa davanti al proprio pubblico, il Cerreto d’Esi, battendo 5-3 il Gadtch Perugia.

Sconfitta con beffa per il Cus Ancona: a venti secondi dal triplice fischio incassa il gol del 3-2 per l’Etabeta Fano.

Altri risultati: Grifoni- Sangiorgio 12-3, Recanati-Spes 4-4, Rieti-Cus Macerata 3-4.

Classifica dopo 5 giornate: Grifoni 15, Audax, Recanati 10, Etabeta 9, Corinaldo 8, Rieti 7, Cus Ancona, Sangiorgio 6, Gadtch 5, Spes 4, Cerreto d’Esi, Cus Macerata 3.

Alice Mazzarini