Calcio a 5 serie C. Mernap, poker al Villafontana. Ora è a un passo dalla promozione

La Mernap ha piazzato il match point ed è ad un passo dalla promozione in serie B. I faentini hanno vinto 4-2 lo scontro diretto casalingo con la Polisportiva Villlafontana, seconda della classe, grazie ad un poker di reti segnato da Grelle e hanno aumentato a cinque i punti di vantaggio sulla inseguitrice.

Un’ottima dote visto che mancano solo due giornate al termine della regular season, considerando anche che i manfredi hanno pure lo scontro diretto a favore. Basterà quindi un punto in due gare per festeggiare la promozione, obiettivo che dovrebbe essere centrato senza problemi. Il big match non ha deluso le attese, con la Mernap che ha raggiunto il 2-2 a quattro minuti dalla fine.

Proprio come avevano fatto gli avversari, anche il Villafontana ha optato per il portiere di movimento, ma su un pallone perso, l’estremo difensore ha commesso un fallo rimediando un’espulsione. Con l’uomo in più, la Mernap ha ribaltato il punteggio in contropiede con il terzo e il quarto gol di Grelle negli ultimi due minuti.

Sabato la Mernap capolista sarà impegnata alle 14.30 sul difficile campo del X Martiri Ferrara, quarta a quota 37.

Classifica: Mernap 50; Villafontana 45; Sassuolo 39; X Martiri 37; Crevalcore 32; Calcio a 5 Forlì 28; Baraccaluga 25; Aposa Bologna 24; Due G Futsal Parma 19; Montale Football Five 17; Rossoblu Imolese 16; Calcio a 5 Rimini 9.

l.d.f.