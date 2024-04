Calcio a 5 Serie C2. L’Atletico Fucecchio si arrende solo ai calci di rigore. Niente accoppiata, la Coppa Toscana va al Remole

Festeggiata la promozione in C1 all’ultima giornata di campionato l’Atletico Fucecchio è arrivato a un passo dalla clamorosa accoppiata campionato-Coppa Toscana. I biancorossi si sono infatti arresi soltanto ai rigori nella finalissima contro il Remole C5. Ultimo atto raggiunto grazie al successo, sempre nella lotteria dal dischetto dopo il 3-3 dei tempi regolamentari, contro il Midland a distanza di una settimana dalla sfida di campionato terminata 5-5. Costretti sempre a rincorrere i ’colchoneros’ riacciuffano per tre volte i fiorentini con le reti di Lorenzo Magini, D’Alcamo e Brancati portando poi la sfida ai rigori, dove il grande protagonista è il portiere fucecchiese Tommasino autore di tre parate. Per i biancorossi invece segnano Frediani, Lorenzo Magini e Brancati con l’unico errore di Cripezzi. Tiratissima, poi, anche la finale che si sblocca subito in favore dell’Atletico Fucecchio grazie a un guizzo di D’Alcomo. La squadra della Valdisieve, però, impiega pochi minuti a ristabilire la parità con un gran gol di Soldi. La gara procede poi sui binari dell’equilibrio, che non si spezza nemmeno dopo i tempi supplementari. Per la terza volta in queste final-four si va quindi ai rigori, anche il Remole aveva vinto la propria semifinale prevalendo dal dischetto sul Cus Pisa. Perfetti i primi cinque tiratori di entrambe le compagini (per l’Atletico segnano Frediani, Cripezzi, Lorenzo Magini, Brancati e D’Alcamo), mentre al primo giro ad oltranza Tommasino para il tentativo del Remole, ma Zito spreca il match-point facendosi ipnotizzare dal portiere. Si prosegue e stavolta, dopo il gol del Remole, è la traversa di Gianmarco Magini a regalare la coppa al team della Valdisieve.