Calcio a 5 Serie C2 Regionale. Il Limite frena ancora l’Atletico

Il Limite e Capraia si conferma bestia nera dell’Atletico Fucecchio, nel girone B di C2 regionale. Dopo la vittoria a sorpresa dell’andata (una delle uniche due sconfitte subite dai fucecchiesi), infatti, i giallorossi escono indenni anche dall’Aca di Fucecchio segnando il gol del pari proprio sul gong. Un pareggio che costringe l’Atletico ad un rush finale tutto d’un fiato per festeggiare la promozione in C1. Adesso, infatti, la capolista biancorossa ha un solo punto di vantaggio sul Timec a due partite dalla fine. Tornando al derby di Fucecchio, a D’Alcamo e compagni (nella foto a destra insieme al presidente dell’Atletico, Rocco Salsano) non sono bastate le reti dei fratelli Gianmarco e Lorenzo Magini e di Zito, per avere la meglio sulla compagine di coach Gargelli. I limitesi, pur soffrendo per tutto l’arco della gara la pressione di un Atletico troppo sprecone, si sono infatti affacciati soltanto tre volte dalle parti di Pintus raccogliendo però il massimo del risultato con altrettante pregevoli conclusioni di Cardellini, Murdocca, Scaramelli. Limite che sale così a quota 35, a centro classifica.