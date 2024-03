Calcio a 5, serie D. Sambucheto in festa per il ritorno nella C2

Come si può cancellare una retrocessione? Semplice e facile (si fa per dire), ossia vincendo il campionato successivo e riprendendosi subito la categoria superiore. Ancor più bello se ci riesci da dominatore assoluto. Da venerdì sera il Futsal Sambucheto è in festa, meritatamente. La società di calcio a5 fondata nel 2014 ha infatti appena conseguito la promozione nella serie C2 maschile, chiudendo i giochi nel girone D della serie D provinciale addirittura con tre gare che ancora andrebbero disputate. I ragazzi di mister Perucci hanno centrato la 19ª vittoria superando 8-5 in casa, a Montecassiano, la Polisportiva Sport Communication, formazione di Montegranaro (doppiette per Sampaolesi, Ilardi, Buldorini e Delcuratolo). L’ennesima affermazione in un girone di ritorno perfetto, fatto di soli successi. Il Futsal Recanati secondo è stato avversario di tutto valore (capace anche di eliminare i cugini in Coppa) ma nulla ha potuto in campionato contro lo straripante team gialloblù, capace di segnare addirittura 138 reti, oltre quaranta in più del secondo attacco più prolifico. Tutti suoi i primi 3 bomber del torneo, Sampaolesi con 42 gol, l’eterno Delcuratolo con 27 e Ilardi con 26. Complimenti al presidente Massimo Ercoli e ad una realtà espressione di una frazione. Questa la rosa del Futsal Sambucheto: portieri: Luca Lattanzi, Emanuele Bifano; centrali Simone Bertini, Antimo Buldorini, Alex Aristei; laterali Marco Ciabocco, Francesco Ilardi, Serhiy Martynenko, Davide Buratti, Roberto Brunetti, Marco Pizzicotti, Simone Urbani; pivot Alessandro Fratini, Cristiano Delcuratolo, Emiliano Sampaolesi, Riccardo Carciofi. Allenatore Michele Perucci, vice allenatori Maria Panata e Matteo Cartechini; preparatore dei portieri Roberto Giulianelli.

Andrea Scoppa