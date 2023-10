CALCIO A 5. Troppo forte Bitonto, il Città di Falconara lotta ma si arrende

BITONTO

4

FALCONARA

1

BITONTO: Castagnaro, Tampa, Diana Santos, Renatinha, Lucilèia, Nicoletti, Pezzolla, Grieco, Divincenzo, Mansueto, Pernazza, Trumino. All. Marzuoli

CITTÀ DI FALCONARA: Sestari, Soldevilla, Pereira, Ferrara, Boutimah, Praticò, Pirro, Saluzzi, Elpidio, Scoponi, Kubaszek, Pesaresi. All. Domenichetti

Reti: pt 12’34’’ Tampa (B), 16’40’’ Grieco (B); st 0’13’’ Praticò (F), 10’03’’ Pernazza (B), 18’45’’ Renatinha (B)

Arbitri: Andolfo (Ercolano), Romano (Nola); crono: Pezzuto (Lecce)

Note: ammonita Ferrara

Il Città di Falconara conosce la sua prima sconfitta in campionato contro le campionesse d’Italia del Bitonto. Le Citizens non riescono a vendicare l’eliminazione nella scorsa scudetto della passata stagione in semifinale e cadono 4-1. Dopo una fase di equilibrio, le pugliesi siglano un pesante uno-due con Tampa e Grieco. Le ragazze di Domenichetti reagiscono e centrano il legno con Isa Pereira, dunque si rimettono in carreggiata ad inizio ripresa con Praticò, abile ad intercettare un disimpegno di Renatinha. Non sfondano, però, e così il Bitonto chiude la sfida con Pernazza dopo un’azione corale e Renatinha a pochi istanti dal gong. Le falchette restano ancorate a quota 7 punti. Prossimo step domenica alle 18 al PalaBadiali contro Montesilvano.