Calcio a cinque. Italgronda e Pontedera pareggiano

Si è concluso in parità (3-3) il tanto atteso scontro diretto di alta classifica fra Futsal Pontedera e Italgronda Futsal Prato, recupero della quarta giornata del campionato di serie B girone C maschile. Il risultato lascia dunque invariate le posizioni di testa, con il Futsal Pontedera al comando con 22 punti ed i pratesi al secondo posto a quota 19. Non è dunque riuscito l’aggancio alla squadra allenata da Massimo Zudetich, che comunque grazie a questo pareggio ha messo al sicuro la qualificazione alla Coppa Italia di serie B. A Santa Maria a Monte, dove si è giocato il derby, l’Italgronda ha recuperato il pareggio grazie all’inserimento del portiere di movimento. Ad andare in gol per i pratesi sono stati Votano con una doppietta ed El Gallaf, mentre per i padroni di casa le reti sono state segnate da Gningue (doppietta)

e Della Marca.

