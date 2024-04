Calcio a cinque serie A2. Il Prato conquista la salvezza. L’ultima partita è senza brividi

Prato C5

4

Dozzese

0

PRATO A 5: Lo Conte, Fazzini, Ballerini, Del Greco, Cellini, Juan Moreno, Raimondi, Beluco, Tempesti, Marangon, Sosa, Giannattasio. All.: Bearzi.

DOZZESE: Sangiorgi, Badahi, Zarrouki, Bussi, De Lollis, Viggiani, Gjeci, Labrigui, Vasile, Conti, Fanile. All.: Vanni.

Arbitri: Frau e Desogus di Carbonia; crono Callari di Piombino.

Marcatori: pt 1’16’’ e 15’16’’ Beluco, 16’50’’ Del Greco; st 18’08’’ Sosa.

Il Prato Calcio a 5 batte la Dozzese con un secco 4-0 ed evita i playout. Salvezza conquistata dunque al termine della regular season grazie ad un grande finale di campionato, che ha visto i biancazzurri vincere consecutivamente le tre partite conclusive (nell’ordine contro OR Reggio Emilia, Real Fabrica e ora Dozzese) e piazzarsi al sesto posto in classifica, prima esclusa dai playoff (a sei lunghezze dalla quinta posizione). Nella prossima stagione il club del presidente Aniello Apicella giocherà ancora in serie A2 ma alla guida della squadra non ci sarà più il tecnico Andrea Bearzi, che al termine di questo ultimo match vittorioso ha annunciato la sua volontà di lasciare la panchina pratese per motivi personali. Un addio, quello della bandiera del calcio a cinque biancazzurro tornato due anni fa da allenatore in una società a cui aveva dato tanto come giocatore, che ha un po’ rovinato la festa finale.

Tornando al match vinto con la Dozzese, grandi protagonisti ne sono stati ancora quelli che possono essere considerati, insieme al portiere Lo Conte, anche fra i maggiori artefici della salvezza ovvero Renan Beluco, autore di una doppietta, Del Greco e l’uruguayano Sosa, acquisto ‘in corsa’ davvero importante per le sorti del Prato Calcio a 5. Questa è dunque classifica finale della serie A2 girone B maschile con i verdetti: Ternana 50 punti (promossa in A2 Elite); OR Reggio Emilia 37; Bologna 1909 36; Dozzese 34; Potenza Picena 29 (tutte ai play off); Prato Calcio a 5, History Roma e Russi 23; Buldog Lucrezia 22; Real Fabrica Roma 19 (ai play out); Atlante Grosseto 18 (retrocesso in B). Massimiliano Martini