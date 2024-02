Calcio a cinque serie C1. La Mernap non molla la vetta

Due G Futsal Parma

1

Mernap Faenza

3

(1-0)

DUE G FUTSAL PARMA: Nutricato, Falcone, Di Norcia, Fazio, Mora Lopez, Murina, Serna Lopez, Manzo, Ben Saad, Massaro, Hassanein, Montanari.

MERNAP FAENZA: Pagliai, Lebbaraa, Rezki, Matteuzzi, Magliocca, Zin Dine, Maski, Ferrara, Fucci, Sgubbi, Grelle, Negri.

Reti: 19’ pt Ben Saad, 14’ st, 17’ st e 19’ st Grelle.

La Mernap vince in rimonta sul campo del Due G Futsal Parma e resta così in vetta alla classifica insieme al Villafontana. Nel primo tempo c’è grande equilibrio, ma nel finale i padroni di casa passano in vantaggio. Ben Saad da calcio d’angolo trova la deviazione vincente di un avversario che beffa Pagliai. Nella ripresa la Mernap attacca a testa bassa e in cinque minuti segna tre reti ribaltando il match. Grande protagonista è Grelle con una tripletta. Domani gara in casa del Calcio a 5 Rimini. Classifica: Mernap Faenza e Villafontana 38; Sassuolo 34; X Martiri e Crevalcore 31; Aposa Bologna 20; Parma 19; Forlì e Baraccaluga 18; Montale e Rossoblu Imolese 10; Rimini 7.