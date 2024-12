Calcio dilettanti. Centese e Comacchiese avanzano in Coppa

Ferraresi belle di notte. Accedono ai quarti di finale sia la Centese che la Comacchiese, vincenti rispettivamente sul San Felice per 3-1 e 1-0 sul Santarcangelo. I biancocelesti avevano ipotecato il passaggio del turno già nel primo tempo, chiuso 2-0 grazie ai bellissimi gol di Bonvicini e Pirreca.

Nella ripresa il San Felice accorcia le distanze su rigore, ma ci pensa il re di Coppa, Giacomo Sanci, a chiudere i conti. Anche al "Raibosola" la partita si decide nel primo tempo. Il gol partita l’ho mette a segno Noschese (nella foto), al 31’, grazie a un bel tiro dal limite dell’area che si insacca nell’angolino. Prima dell’intervallo la Comacchiese colpisce la traversa direttamente su calcio d’angolo e una traversa è colpita anche dai romagnoli. Nel secondo tempo è stata una partita equilibrata, con i rossoblù in controllo, senza soffrire più di tanto. Anzi, i lagunari avrebbero potuto incrementare il vantaggio se Tavolieri non avesse sprecato una facile occasione davanti al portiere. "Siamo stati più concreti rispetto ad altre occasioni – commenta il direttore generale della Comacchiese, Alessandro Farinelli in particolare –. Ci tenevamo molto a passare il turno, ora siamo ai quarti e non vogliamo certo fermarci". Da notare che i quarti di finale per Centese e Comacchiese non si disputeranno il 22 dicembre, così come erano previsti nel calendario del Crer, perché in quella data si terranno i recuperi di campionato. La Figc dovrà quindi trovare una data libera da impegni.

Franco Vanini