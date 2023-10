Calcio Dilettanti. Coppa Seconda e Terza, tutti gli accoppiamenti

Giornata di sorteggi per la Figc di Modena. In Coppa di Seconda sono state definite le due semifinali (gara secca) che danno alle due vincenti il pass per la fase regionale (le due squadre comunque si affronteranno in campo neutro per alzare il trofeo): mercoledì 811 alle 20,30 si giocano Mirandolese Valsa Savignano e Fortitudo-Solarese. In Coppa di terza definiti i quarti di finale di mercoledì 1511 (20,30): Monari Nasi-Cortilese, Baracca Beach-Possidiese, San Francesco Smile-Prignanese e Academy Terre di Castelli-Levizzano.

Panchine. Dopo quella del Cavezzo (ancora vacante, Rambaldi e Molinari le due opzioni) salta un’altra panchina in Promozione: il Castellarano sesto in classifica ha esonerato Enrico Frigieri dopo il ko di mercoledì sera in Coppa Italia.