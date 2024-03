Calcio donne serie B: la nuova allenatrice delle amaranto brinda alla sua prima affermazione. Doppietta Diaz, è festa per Leoni

AREZZO

Successo importante quello dell’Arezzo calcio femminile sul campo del San Marino domenica. Uno 0-2 che non lascia possibilità di replica e lancia le amaranto verso la salvezza in B, visto che le padrone di casa occupano attualmente la terzultima posizione, la prima a costare la retrocessione in C. La partita si mette subito in discesa per le ragazze di Leoni, che trovano il vantaggio dopo appena tre minuti con la rete di Diaz dopo respinta della portiera avversaria. Alla mezz’ora arriva anche il raddoppio, firmato ancora dalla spagnola che, imbeccata in profondità dalla capitana Razzolini salta la portiera sammarinese e deposita in rete. Nella ripresa è sempre l’Arezzo che continua a controllare il gioco fino al triplice fischio, regalandosi tre punti d’oro e la porta inviolata. Soddisfatta la tecnica amaranto Leoni, che centra il primo successo con la prima squadra: "Era importante vincere perché questi punti valevano doppio. Abbiamo lavorato molto sulla fase difensiva". Domenica ritorno in casa dopo due trasferte: arriva l’Hellas Verona.