Calcio femminile. La Reggiana cresce: ora ha cento giocatrici

È stato presentato ieri nella sede del partner granata Sistemi Reggio Emilia, il settore femminile della Reggiana per la stagione sportiva 202324.

L’evento si è svolto in presenza di atlete, allenatori e dirigenti, oltre che dei principali sponsor. "La società granata - si legge in un comunicato - ha confermato anche in questa annata l’impegno nel calcio femminile, investendo nel settore giovanile con la presenza nei campionati Under 17, Under 15 e Under 12, puntando a far crescere il movimento nella provincia di Reggio partendo dalla base e mirando al futuro".

Insieme alle atlete del vivaio, anche la prima squadra militante nel campionato di Eccellenza.

"Con una nuova organizzazione e un potenziamento delle risorse al servizio del settore giovanile sotto il coordinamento di Francesco Criscuolo, la società ha unito all’attività sportiva numerosi progetti speciali come ’Football for a Better Chanche’, progetto Figc per l’inclusione sociale svolto in collaborazione con Unimore, e il Progetto STEM, condotto con Unimore e Unindustria di Reggio Emilia per permettere alle atlete di vivere

interessanti esperienze formative anche al di fuori del rettangolo verde".

Il responsabile tecnico Andrea Bazzini, con l’allenatore della prima squadra, Alessio Saracca, e il capitano Marta Baccanti, hanno fatto il punto sulla positiva esperienza della prima squadra. "Ringrazio Criscuolo per il grande lavoro che sta facendo per il settore femminile, dandoci un supporto di enorme valore nell’educare e formare le nostre ragazze – ha detto il presidente della Reggiana, Carmelo Salerno – Tramite la nostra attività vogliamo far crescere non solo a livello sportivo le ragazze, permettendo loro di poter fare passi avanti a livello culturale e umano. Vogliamo trasmettere insieme i valori dello sport e della vita". "Sono molto emozionato perché siamo partiti con 36 ragazze e ora il settore femminile ne conta 100", ha detto Criscuolo.

Erano presenti i Alessandro Marcandalli e Muhamed Varela.