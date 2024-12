Calcio figc-lnd. Assemblea Toscana. Premiate le squadre del settore giovanile

Assemblea ordinaria del Comitato Regionale Toscana della Lega Nazionale Dilettanti domani mattinaa partire dalle 9,30 a Palazzo Wanny.

Tanti gli argomenti sul tavolo: la designazione di un candidato alla carica di consigliere federale, sulla base dell’area territoriale di appartenenza; la designazione dei candidati alla carica di consigliere federale nazionale; ma anche la premiazioni delle squadre vincitrici dei campionati giovanili provinciali risalenti alla scorsa stagione. Oltre, naturalmente, alle comunicazioni del presidente del Comitato, Paolo Mangini che sta lavorando con grande solerzia non solo per le squadre di vertice, ma anche per la base, sempre più importante in un panorama toscano di grande vivacità.

Un summit che vedrà la presenza di tantissime società della nostra regione, con la designazione di candidati per cariche federali, discussione di tematiche di attualità e un proficuo confronto e scambio di opinioni, a conclusione le premiazione dei club protagonisti nei passati campionati.