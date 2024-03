Calcio giovanile. Poggio a Caiano salvo negli Allievi B di merito

Dopo aver conquistato allo spareggio la vittoria del campionato Giovanissimi regionali, il Poggio a Caiano concede il bis negli Allievi B

di merito con la salvezza nella massima competizione di categoria. Permanenza nel girone di merito che è arrivata con cinque giornate d’anticipo per la truppa di Claudio Del Bianco e del direttore sportivo Jacopo Masi. Decisiva è stata la vittoria per 3-0 al Martini contro la Fortis Juventus. Un’affermazione che ha visto bomber Giannitti come grande protagonista, con una doppietta, a cui poi ha fatto seguito la marcatura di Casini. Tre punti che significano salire a quota 34 punti a pari merito con una società storica per

la Toscana come il Margine Coperta, e che rendono

il Poggio a Caiano irraggiungibile per le rivali

in corsa per non retrocedere. "Dopo avere ottenuto un traguardo storico l’anno passato – spiega Masi –, quest’anno abbiamo dato ulteriore lustro alla società ottenendo una salvezza anticipata. Grande merito va

al lavoro, alla professionalità

e all’anima che Del Bianco

ha sempre messo. Bravissimi anche tutti i ragazzi".