Calcio In Coppa Italia di Eccellenza. La San Marco Avenza sfida la Larcianese. In palio la semifinale

Importante appuntamento serale per la San Marco Avenza che a partire dalle ore 19,30 al “Paolo Deste“ si gioca il passaggio alla semifinale regionale della Coppa Italia di Promozione. Il quarto di finale in gara secca è contro la Larcianese, avversaria battuta recentemente di stretta misura in campionato. In caso di parità al termine dei novanta minuti le due squadre dovranno disputare due tempi supplementari e se il risultato dovesse rimanere pari si andrà ai calci di rigore.

I rossoblù avenzini hanno dalla loro il vantaggio del fattore campo e più in generale stanno attraversando un momento positivo con un’imbattibilità, tra gare di coppa e campionato, che va avanti da quattro incontri. Stasera il tecnico David Alessi dovrà ancora fare a meno in difesa del capitano Arturo Zuccarelli (nella foto) che sconterà l’ultima delle tre giornate di squalifica. Da valutare sino all’ultimo le condizioni di Luca Franzoni che per un problema fisico ha saltato la trasferta di domenica a Cerreto Guidi.

Per la San Marco, che in campionato ha avuto una falsa partenza dalla quale sta pian piano riprendendosi, andare avanti in Coppa rappresenterebbe un modo per continuare ad essere protagonista e per questo è un obiettivo al quale alla Covetta tengono molto.