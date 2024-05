Calcio: L’appuntamento. In ricordo di Menozzi, c’è il primo memorial

Il ricordo di Celso Minozzi, un uomo buono, leale, capace e appassionato di calcio, rivivrà alle 11 allo stadio Mirabello di Reggio Emilia. Nella prestigiosa cornice, va in scena la prima edizione del Memorial Celso Menozzi, abbinato alla finale regionale under 15 tra Juventus Club Parma e Imolese Calcio 1919. Un tributo sentito, nei confronti di un dirigente che ha dato tantissimo al calcio dilettantistico, facendosi amare dentro e fuori dal rettangolo di gioco per le sue doti umane, prima ancora che per le indiscutibili qualità organizzative.

Menozzi, scomparso a novembre a 76 anni, ricopriva le cariche di delegato provinciale di Reggio Emilia e di Consigliere Regionale Figc Lnd. Cominciato il proprio percorso nel calcio dilettantistico come dirigente dello Sporting Pievecella, si era poi messo al servizio della Figc provinciale e regionale, arrivando ad essere scelto come Vicepresidente del Crer con delega all’attività giovanile, il suo grande amore, come conferma il figlio, Davide Menozzi: "Avere intitolato la finale under 15 regionale a mio padre – dichiara – è motivo di grande orgoglio per me e per tutta la nostra famiglia. Fin da quando era stato allenatore, il focus di Celso era stato lo sviluppo del movimento giovanile, obiettivo che ha perseguito con grande passione e dedizione assoluta, anteponendo sempre l’aspetto educativo dello sport. Questo è stato il suo primo pensiero, sicuramente non l’aspetto economico, che non gli interessava, prima di tutto per sè".