Calcio Serie C. Pianese, ci pensa Ledonne. Vittoria e prima posizione

SAN DONATO TAVARNELLE

0

PIANESE

1

SAN DONATO: Manzari, Sichi, Belli (37’st Seghi), Videtta, Calamai, Chiti, Barazzetta (1’st Petronelli), Marianelli, Neri F., Bellini (19’st Oitana), Papalini (1’st Bocci). Panchina: Campinotti, Gistri, Forte, Gianneschi, Di Blasio. Allenatore Brachi.

PIANESE: De Fazio, Remy, Lo Porto, Proietto (33’st Lulli), Polidori, Di Martino, Boccadamo, Simeoni, Mignani, Ledonne (37’st Falconi), Kouko (27’st Gagliardi).

Panchina: Iurino, Di Mino, Monanni, Barbetti, Mastropietro, Bramante. Allenatore Prosperi.

Arbitro Caruso di Viterno.

Rete: 34’ Ledonne.

Note – Ammoniti Belli, Chiti, Marianelli, De Fazio, Proietto, Polidori, Mignani, Kouko, Lulli.

SAN DONATO TAVARNELLE – Vittoria pesante per la Pianese nel turno pre pasquale. Il gol di Ledonne serve a piegare la resistenza di un orgoglioso San Donato Tavarnelle e a riconquistare la vetta della classifica complice il pari Gavorrano contro il Figline). La prima azione della Pianese (10’) è con la punizione di Ledonne, palla out. I padroni di casa si fanno vedere poco dopo: Neri, servito da Bellini, impegna De Fazio che devia sul secondo palo. Sfera che arriva a Papalini che però mette a lato. Si rivedono i senesi (17’): Ledonne ci riprova ma anche stavolta il suo tiro è out. La Pianese, dopo essere andata vicina al vantaggio con Kouko e Simeoni (33’), passa: interessante ripartenza, palla per l’onnipresente Ledonne che controlla, supera due avversari e piazza un bel destro rasoterra che fa secco Manzari, 1-0.

Nella ripresa la squadra di Prosperi si fa vedere con Di Martino (5’): il sinistro del terzino è alto. Il San Donato non ci sta e al 15’ sfiora il pareggio. Chiti di testa anticipa tutti su azione d’angolo ma il portiere De Fazio è super e devia in corner. La Pianese scampato il pericolo stringe ancora più i bulloni in difesa e si affida alle ripartenza di Mignani, inserendo anche Gagliardi per Kouko e blindando la retroguardia. Nel minuti finale i padroni di casa pressano e chiudono i bianconeri nella propria metà campo ma non riescono a segnare nonostante un paio di situazioni pericolosissime in area. Alla fine però esulta la Pianese, che torna a +1 sul Gavorrano e approfitta anche del pari del Livorno in casa del fanalino di coda Cenaia. I labronici sono scivolati a -6 dai bianconeri mentre il Grosseto, prossimo avversario della capolista, si è fatto recuperare al 94’ dal Ponsacco e adesso a è -7 dalla vetta.