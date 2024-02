Calcio, Serie D. Il Cenaia aspetta il Tau Altopascio

Turno interno per il Cenaia che ospita al "Favilli-Pennati" la forte compagine del Tau Altopascio. I verdi arancioni vengono da una sconfitta, maturata nei minuti e frutto di sviste arbitrali, ma pur sempre una sconfitta contro una diretta avversaria. In settimana poi il presidente Milianti ha colto l’occasione per chiedere innanzitutto il rispetto degli avversari verso una società, la sua, rappresentativa di una realtà piccola ma che sul campo si è guadagnata con merito la promozione in Serie D. Ha chiesto anche una maggiore attenzione della classe arbitrale. La partita odierna contro il Tau per il Cenaia rappresenta un bel banco di prova. "La nostra squadra viene dalla sconfitta di Orvieto – dice il responsabile della comunicazione Ceccarini – che non meritavamo, e contro il Tau, squadra difficile che naviga nella parte alta della classifica, noi dobbiamo prendere a riferimento le prestazioni che abbiamo fatto contro la Pianese e il Grosseto. Sappiamo che il Tau, rispetto ad altre squadre blasonate, è una compagine più completa e concreta, sia per quanto riguarda i risultati ottenuti fino ad ora sia per la qualità dell’organico. Verrà a Cenaia per vincere e per cancellare la sconfitta con il Livorno. Noi però abbiamo la volontà per reagire al momento difficile – insiste Ceccarini – non partiamo battuti, tutto dipende da noi perché i giocatori ci sono e abbiamo fiducia di rivedere in campo il miglior Cenaia. Dovremo fare a meno per quattro turni anche di Ferretti, squalificato, giocatore sul quale contavamo per darci un mano, ma nonostante tutto possiamo dire la nostra". Inizio ore 14,30.

Pietro Mattonai