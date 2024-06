Callegati tricolore: protagonista assoluto ai Cnu di Campobasso

A Campobasso i campionati universitari di judo. Gregorio Callegati – Judo Imola classe 2004 – si laurea campione italiano a squadre combattendo con i colori del Cus Bologna. Dopo il settimo posto individuale, Gregorio ha vinto l’ultimo decisivo incontro della finale a squadre tra il Cus Bologna e la rappresentativa del Cus Parma, regalando agli atleti dell’Alma Mater Studiorum il titolo tricolore in feluca. Con i festeggiamenti dei suoi compagni di squadra si chiude per Gregorio (in alto nella foto) una stagione che ha visto il giovane judoka imolese impegnato in tutte le più importanti competizioni nazionali.