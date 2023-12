Calvisano, vittoria e addii. Gialloneri al quarto posto col successo sull’Alghero. Venditti saluta la squadra

È tempo di bilanci per la serie A di rugby, che con la nona giornata della fase regolare ha salutato il 2023. A questo punto le dodici squadre inserite nel girone 1 torneranno in campo il prossimo 14 gennaio per disputare le gare del decimo turno. L’ultima tappa dell’anno, al di là della conferma del duello tutto piemontese per il primato tra Cus Torino e Biella, ha riservato un meritato sorriso al Calvisano, che vincendo ad Alghero è riuscito a balzare al quarto posto, alle spalle dei “cugini“ del Rugby Milano. Un cammino senza dubbio positivo per il nuovo corso dei gialloneri, ripartiti dalla categoria inferiore puntando sulle forze del proprio vivaio e sui giocatori bresciani. Solo poche settimane dopo il suo ritorno nella bassa bresciana, invece, non farà più parte del rinnovato progetto del Calvisano un giocatore di sicura caratura come Gabriele Venditti. La sua nuova esperienza in giallonero ha avuto breve durata e la società del presidente Bandera dovrà puntare innanzitutto sui giovani elementi del suo organico. La vittoria in casa dell’Alghero ha consentito ai gialloneri di scavalcare un Parabiago che, pur lottando sino al termine, ha dovuto arrendersi al Noceto, un po’ come è accaduto al Cus Milano, che ha ceduto per un solo punto agli ambiziosi cugini del Rugby Milano. Chiude il quadro delle lombarde l’Amatori & Union Milano, che non riesce a raccogliere punti e vede alle sue spalle solo l’Alghero.