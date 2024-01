Camaiore bello e spietato. Tre punti con vista playoff

CAMAIORE – Contro una delle squadre più in forma del momento, la Massese di Del Nero, un Camaiore pragmatico e cinico vince rischiando poco o niente e mette la freccia, sorpassando in classifica proprio la formazione apuana. Al di là del punteggio, che va pure stretto ai bluamaranto, quel che colpisce dei ragazzi di Cristiani è la capacità di dominare la partita pur lasciando l’iniziativa agli avversari. Contro il 3-5-2 apuano, il tecnico di casa disegna un 4-2-3-1 che crea densità sulle fasce, lasciando agli infaticabili Amico e Anzilotti il compito di schermare le imbucate verso il pericolo pubblico numero uno, il bomber Buffa gestito benissimo sia da Velani che da Zambarda.

In avvio, la palla resta più volentieri tra i piedi degli apuani, che tuttavia non trovano mai i pertugi per pungere. E al quarto d’ora, arriva il vantaggio del Camaiore: Biagini, sempre illuminante su palla inattiva, disegna una traiettoria velenosa su cui Geraci si avventa rapace, bruciando difesa e portiere nell’area piccola bianconera. Al 20’ lo stesso Geraci prova il golazo con un piattone a girare sul secondo palo: Paci vola e stavolta dice di no. La Massese si scuote solo nel finale: un cross sbagliato di Andrei sorprende Barsottini che, forse beffato dal sole, rischia la frittata. Tanto basta per lanciare gli apuani alla carica: prima Cornacchia scalda i guanti a Barsottini (stavolta bravissimo), poi, sull’angolo successivo, Buffa spara a colpo sicuro, trovando Crecchi a respingere sulla linea. Un minuto dopo la Massese protesta per una trattenuta in area ai danni di Terigi. In pieno recupero, i bluamaranto piazzano la zampata: Da Pozzo sfonda a sinistra e la butta nel mezzo, la difesa apuana respinge male e Amico ne approfitta per coordinarsi dal limite e trovare l’angolino.

Nella ripresa, la partita scivola via senza troppe emozioni. Del Nero prova a dare la scossa con la girandola di cambi, ma l’unica produzione offensiva è un colpo di testa largo di Cherubini. Cristiani butta dentro Arnaldi per alzare la contraerea e blinda il 2-0