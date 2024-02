Camaiore vince a Forte dei Marmi e si avvicina al Cgc in testa alla classifica La sesta giornata del girone B di serie A2 di hockey su pista è stata caratterizzata dalla vittoria della Rotellistica Camaiore e dal rinvio della partita Matera-Cgc. La classifica vede Camaiore e Cgc in testa con 15 punti. In serie A1, il Forte si conferma al primo posto con 52 punti.