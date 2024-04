’Caminada par San Zorz’. Domenica l’appuntamento

Domenica 28 aprile tutti di corsa o camminando tra San Giorgio e le mura estensi. Nell’ambito dei festeggiamenti del santo patrono ritorna come da tradizione la ‘Cammina con noi a San Giorgio’, che anche quest’anno si abbinerà ad una classica del podismo ferrarese, ovvero, la 49^ edizione della ‘Caminada par San Zorz’. Un appuntamento tradizionale che vede come promotore principale Gianni Bosi, storico organizzatore della ‘Caminada par San Zorz’, e Alessandro Cattabriga, organizzatore ed attivista della contrada Borgo San Giorgio. L’evento è in programma per domenica 28 aprile. Il punto di ritrovo è previsto per le 8 nella contrada San Giorgio in via Ferrariola dove si effettueranno le iscrizioni dei partecipanti, mentre la partenza sarà poi alle 9.30, attesi in centinaia tra podisti abituali e camminatori. Una camminata ludico motoria che sarà sulla distanza dei 6,5 km, percorso consolidato, con partenza dal campanile della basilica santuario di San Giorgio verso le mura della città, per poi fare ritorno al quartiere San Giorgio.

Al termine è previsto un premio di partecipazione per tutti gli iscritti, oltre un ricco ristoro finale. A tutti i partecipanti alla camminata ludico motoria, inoltre, verrà consegnato un faretto night runner a ricordo della manifestazione oltre a gadget vari, predisposti dall’organizzazione. Un appuntamento non competitivo che fa parte da anni del tradizionale programma dei festeggiamenti nella giornata del patrono San Giorgio, che quest’anno si terrà qualche giorno dopo ovvero la domenica 28 aprile, fatto che potrebbe favorire una migliore presenza di podisti e camminatori. Il tutto in un contesto ricco di storia come la piazza e campanile della basilica santuario di San Giorgio. Il calendario podistico ferrarese, poi riprenderà la settimana successiva che riserverà come prossimo appuntamento, il più storico del territorio, ovvero, quello del ‘giro podistico delle mura’ previsto per mercoledì 1° Maggio all’ippodromo di Ferrara. Un’edizione speciale, in quanto sarà la cinquantesima. Mario Tosatti