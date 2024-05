Campani, Nkot e Spagnoli oro del Parentucelli Arzelà

Brilla la stella del ’Parentucelli Arzelà’ ai campionati regionali scolastici di atletica leggera a Imperia: la scuola sarzanese si è portata a casa un bottino di medaglie nella categoria Allievi, riservata ai ragazzi dei prime tre anni. Tre le medaglie d’oro frutto di altrettante imprese messe a segno da Owona Brenda Ngo Nkot nel lancio del disco, da Andrea Campani nel salto in alto e da Giulia Spagnoli nei 100 metri special. Sotto l’aspetto tecnico, ha debuttato con lanci da record Owona Brenda, di origini camerunensi, da 4 anni in Italia, che alla sua prima gara ha sbaragliato le avversarie con un mix di forza esplosiva e tecnica: arrivando fino a 12,10 metri, distanziando la seconda di oltre mezzo metro, meritandosi l’appellativo di nuova Egonu, la campionessa italiana di volley di cui è una fan. Eccellente la prestazione individuale degli atleti Andrea Campani, con un personale di 1,88 nel salto in alto, e di Giulia Spagnoli, veloce come un fulmine nei 100 metri con il tempo di 18” 43. I tre ragazzi del Parentucelli Arzelà vincitori della medaglia d’oro si sono qualificati per i campionati nazionali di Pescara dal 27 al 31 maggio. Ma non è finita qui: la squadra femminile composta da Giulia Ceraso, Sara Corona, Anna Gugliotta, Owona Brenda Ngo Nkot, Sofia Mancini, Rachel Mauceri si è classificata 4ª nella graduatoria generale. Sugli scudi anche Anna Gugliotta seconda nei 1000 metri con un ottimo tempo di 3’06”. Buone prove anche di Sara Corona (15”35 nei 100 metri), Sofia Alessandra Mancini (22”30 nei 100 ostacoli), Giulia Ceraso (1,25 nell’alto), Rachel Mauceri (1,25 nel lungo). Il dirigente scolastico Generoso Cardinale si è complimentato personalmente con gli atleti e i docenti di scienze motorie (le allenatrici Sara Conti e Susanna Greco) con un incontro tenuto in presidenza, nel quale ha ricordato il suo passato di velocista e calciatore, mettendo in risalto i valori dello sport.