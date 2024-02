Campi Bisenzio, i più giovani di corsa per il cross a Villa Montalvo

Campi Bisenzio, 25 febbraio 2024 – Il parco della Villa Montavo, nonostante le avversità dell'ultima alluvione, ha risvegliato la fiamma della competizione con la 4a prova di cross, un'autentica dimostrazione di successo per gli instancabili organizzatori dell'Atletica Campi, che hanno saputo trasformare le sfide in un'esperienza indimenticabile per oltre 700 partecipanti. Il magnifico scenario della Villa Montavo è stato il palcoscenico di questo Campionato Regionale individuale di Cross corto per Promesse e Assoluti, maschili e femminili, nonché del Campionato di società cross promozionale, 2a Prova regionale, valido come Campionato regionale individuale per Ragazzi/e e Cadetti/e. Sette partenze, sette emozionanti sfide su prati resi leggermente più pesanti dalla pioggia, ma proprio questo ha conferito alla competizione quell'autentico sapore che solo le gare di questo tipo possono offrire. Il trionfo dello sport, in tutta la sua ampiezza e completezza, è stato il protagonista indiscusso di una giornata che ha esaltato i valori della passione e della determinazione. Il servizio fotografico, offerto con generosità dalla ETS Regalami un Sorriso, cattura l'intensità di ogni singolo momento, regalando agli atleti e agli spettatori un ricordo tangibile di una giornata epica.

Il Gran Prix Toscano di Cross FIDAL non è solo una competizione, ma un inno alla resilienza e alla forza dello spirito sportivo, che si rinnova e trionfa anche di fronte alle sfide della natura.