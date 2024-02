Campionati italiani a Pordenone. Indoor, gli "Arcieri» sempre in spolvero

Si sono conclusi i Campionati Italiani Indoor 2024 di tiro con l’arco a Pordenone dove gli atleti della Compagnia Maremmana Arcieri hanno portato sul campo di gara numerosi risultati importanti sia personali sia medaglie.

Argento assoluto per Bilisari, argento di classe per Landi e bronzo per la squadra femminile. Leonardo Marchi nella categoria compound Allievi ha ottenuto un sesto posto, confermando i suoi punteggi e la posizione in ranking di qualifica. Settimo posto nell’arco olimpico Ragazze per Sara Fruscoloni; trentesima invece Vittoria Capuccini nella stessa categoria, al suo primo campionato italiano in assoluto. Trentaduesima nell’arco olimpico Ragazze per Serena Pepi al suo primo campionato italiano indoor qualificata individualmente. Trentesimo Cristian Bertoldi nell’arco olimpico Allievi. Settima posizione per Ilaria Tognozzi nell’arco olimpico Allieve dopo un continuo tira e molla, a soli 4 punti dal podio. Sedicesima invece nella stessa categoria Alessia Bilisari, al suo primo campionato da allieva.

Ginevra Landi nell’arco olimpico Juniores ha ottenuto un grande secondo posto di classe. La squadra categoria Ragazze dell’arco olimpico composta da Fruscoloni, Pepi e Capuccini ha vinto il brondo all’esordio ai campionati indoor.

Nell’arco olimpico Senior è arrivato il quinto posto per Matteo Bilisari, a 4 punti dal primo dimostrando il lavoro che sta facendo in allenamento.

Per quanto riguarda chi ha gareggiato anche negli assoluti: Ginevra Landi si è poi qualificata nona e si è arresa solo a shot off ai quarti, risultato che le permette di arrivare in quinta posizione assoluta. Medaglia d’argento assoluta per Matteo Bilisari. Mentre la squadra femminile composta da Landi, Tognozzi e Fruscoloni si è qualificata settimana ed ha poi ceduto allo shot off contro le terze.