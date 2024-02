Campionati Italiani di tiro a Pordenone. Sette atleti degli Arcieri Bizantini in gara

Saranno 7 gli arcieri ravennati nell’individuale, più la squadra dell’arco nudo master maschile a partecipare all’edizione n.51 dei Campionati italiani di tiro alla targa indoor in programma dal 15 al 18 febbraio a Pordenone. Si tratta di un risultato storico per gli Arcieri Bizantini. Nell’individuale, saranno in gara Marcello Tozzola, sia nella divisione olimpica, che nell’arco nudo master, assieme a Simone Pizzi; Angela Padovani nell’arco nudo master, e la campionessa italiana uscente Matelda Miolo nell’arco nudo junior. Nell’arco nudo ci saranno poi gli esordi di Michele Baroncini, Massimo Venturi, Donatella Domini. In attesa dei Campionati italiani, gli Arcieri Bizantini si sono distinti al ‘18 metri’ interregionale di Castenaso portando a casa 6 medaglie con Marcello Tozzola, Massimo Venturi (oro), Tina Karasova, Michele Baroncini (argento), oltre alle ‘squadre’ Venturi-Baroncini-Ruma e Bandini-Padovani-Ghetti (oro). Nel weekend, alla palestra dell’istituto Perdisa, gli Arcieri Bizantini ospiteranno il trofeo ‘Città di Ravenna’ con 130 atleti in gara.