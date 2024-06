Campionati italiani Esordienti di karate. Cirstea è bronzo a Lido di Ostia Alessandro Cirstea del Fight Club Ravenna ha conquistato il bronzo ai Campionati italiani esordienti di karate a Lido di Ostia. Ottimi risultati anche per altri atleti ravennati e stage di alto livello per il Grappiling in vista della prossima stagione.