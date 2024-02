Campionati italiani Juniores. Monaci, che sprint. E’ argento tricolore

Romeo Monaci è argento tricolore giovanili. Exploit dello sprinter biancorosso della società Atletica Grosseto Banca tema che sale sul podio ai Campionati italiani juniores di Ancona, giungendo secondo nei 60 metri in 6’’85.

Continua dunque l’ascesa dello sprinter maremmano, ormai sempre più protagonista a livello nazionale.

Per la prima volta in carriera riesce a salire sul podio tricolore sfrecciando in 6’’85 sul rettilineo ed è un meraviglioso regalo di compleanno dopo aver festeggiato 19 anni proprio alla vigilia della gara.

L’atleta allenato da Alessandro Moroni si esprime al meglio nei tre turni: secondo in batteria con 7’’03, vince la semifinale in 6’’85 e poi ripete lo stesso crono in finale, a quattro centesimi dal record personale dello scorso weekend e anche dal primo posto del romano Eduardo Longobardi che si prende il titolo in 6’’81.

Talento poliedrico, quarto due anni fa ai Tricolori under 18 nei 60 ostacoli indoor, in estate ha rivelato le sue qualità anche sui 100 metri sfiorando il podio ai Campionati italiani juniores sulla pista di casa allo stadio Zecchini: un quarto posto che gli ha spalancato le porte del debutto in Nazionale agli Europei under 20 di Gerusalemme, dove ha corso in finale nella 4x100 che si è piazzata quinta.

È la stagione dei Mondiali U20 di Lima, in programma a fine agosto in Perù, e il grossetano si candida di nuovo per un posto da titolare in maglia azzurra. Ma soprattutto può godersi la felicità per un risultato di prestigio che dà soddisfazione a tutta la società biancorossa guidata dal presidente Adriano Buccelli. Nella trasferta di Ancona presente anche il marciatore grossetano Thomas Borzi che chiude nei 5000 metri con 22’51’’33 in nona posizione.