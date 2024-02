Campionati marchigiani di cross. Brillano Sacen Corridonia,. Cus Camerino e Civitanova

Terza edizione del “Cross CorridoMnia Park”, valido come Campionato regionale di staffette di corsa campestre, nel manto erboso del centro commerciale di Corridonia. L’Atletica Civitanova si aggiudica il titolo marchigiano nella 4x2 km maschile assoluta col tempo di 26:20 grazie a Leonardo Doria, Giulio Ciarrocca, Niccolò Rossetti e Jacopo Sanginesi. Al secondo posto la Pol. Montecchio in 27:07. Successo dell’Avis Macerata in 31:16 nella 4x2 km assoluta femminile composta da Sofia Romagnoli, Meskerem Paparello, Chiara Fucelli e Ilaria Sabbatini. A seguire il Cus Camerino con Alice Canestrini, Agnese Marucci, Sofia Porro e Emma Vincenzetti in 33:42. Nel cross di 3 chilometri Leonardo Storani (Avis Macerata) si impone in 9:44 su Michele Bami (Cus Camerino) in 10:03. Tra i cadetti nelle staffette 3x1000 primo posto al maschile della Sef Stamura Ancona, secondo il Cus Camerino con Gabriele Re, Federico Grandoni e Salvatore Buatti in 10:18. Sulla stessa distanza al femminile vince la Sacen Corridonia con Elena Maria Mitillo, Sofia Chantal Ciccioli e Benedetta Volpe in 11:33. Seconda l’Atletica Ama Civitanova con Alice Pagnotta, Silvia Iualè e Linda Padovan in 11:39. Successo per la squadra A dell’Atletica Sangiorgese R. Rocchetti nella 3x1000 ragazzi in 11:13. Nella staffetta 3x1000 ragazze vittoria della Sef Stamura Ancona in 11:47 a precedere l’Atletica Civitanova, seconda in 12:10, e l’Avis Macerata, terza in 12:12.