Campionati Master. Tomellini due volte sul podio a Torino. Argento nei 50 e nei 100 dorso

Due medaglie d’argento ai Campionati Italiani Invernali di Nuoto Master Bper di Torino. Il grossetano Matteo Tomellini, 31 anni, sugli scudi al Palazzo del Nuoto di Torino. Il nuotatore, tesserato per la società Amici del Nuoto Firenze, ha partecipato alla manifestazione nazionale in Piemonte, confrontandosi con oltre 1800 atleti in rappresentanza di 240 società. L’atleta grossetano, ex agonista di spessore ed ex primatista italiano master dei 200 dorso, ha vinto due medaglie di argento nei 50 e nei 100 dorso nuotando nei 50 dorso la terza prestazione di sempre del circuito. Un bel risultato per Tomellini che dopo sei anni di stop è tornato a gareggiare.

"Il livello del circuito Master è altissimo – spiega Tomellini –, basti pensare che si gareggia contro ex olimpionici come Filippo Magnini. Io nuoto da quando avevo 5 anni e gareggio da quando ne avevo 6. Mi ero preso un periodo sabbatico dopo aver terminato gli studi, ma la passione c’è sempre".

"Mi alleno sei volte alla settimana tra acqua e palestra – dice ancora l’atleta maremmano –, cercando di conciliare lavoro e famiglia col nuoto. Per il 2024 ho in mente di partecipare ai Campionati regionali di febbraio ed a quelli italiani estivi di Riccione".