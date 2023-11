Campionati regionali. C’è anche Borracchini

Week-end di grande pugilato regionale, il prossimo, con la disputa del campionato toscano Elite 23, con in palio la qualificazione a quello nazionale. L’appuntamento è per domani, sabato e domenica presso l’ex Ospedale Campo di Marte a Lucca, con organizzazione a cura della Pugilistica Lucchese. Tra i giovani protagonisti a salire sul ring ci sarà anche un rappresentante della Pugilistica Sanseverino Scardigli di Empoli, ossia Christian Borracchini. L’atleta di casa nostra combatterà nella categoria dei 71 kg, dove al momento sono iscritti altri 9 boxer. Nell’occasione la società empolese sarà sotto i riflettori non solo sul rettangolo delimitato dalle corde, ma anche dal punto di vista culturale. In collaborazione con la Pugilistica Lucchese ha infatti organizzato per sabato alle 15 la presentazione del libro del giornalista Dario Ricci su Rocky Marciano, pubblicato in occasione del centenario della sua nascita che ricorre proprio quest’anno. Rocco Francis Marchegiano, questo il suo vero nome, è uno dei più grandi pugili della storia, campione mondiale dei pesi massimi dal 1952 al 1956, nato negli Stati Unite da immigrati italiani di Ripa Teatina. Proprio nel borgo abruzzese in provincia di Chieti c’è infatti una statua a lui dedicata. "Conosco personalmente il figlio di una cugina di Rocky Marciano, che quando è uscito il libro mi ha contattato per sapere se era possibile presentarlo anche in Toscana – racconta Giancarlo Piermaria della Sanseverino Scardigli – Così ho proposto la cosa alla Pugilistica Lucchese per poterlo fare in questa prestigiosa occasione e sono stati disponibilissimi. Tra l’altro sono riusciti a portare anche Rocky Mattioli, altro pugile di Ripa Teatina, che è stato sia campione australiano che del mondo nel 1978-1979".

Tornando a Borracchini, è reduce dalla vittoria al 1° memorial Alberto Brasca, ex presidente della Federazione Pugilistica Italiana scomparso l’anno scorso, organizzato dall’Accademia Pugilistica Fiorentina. Borracchini si è imposta in una finale tutta empolese contro Giorgio Scardigli, prevalendo ai punti grazie ad una seconda e terza ripresa sopra le righe. Nella stessa competizione Gourge Tekla (57kg) si è invece fermato in semifinale, così come Driouich (75), fermato alla seconda ripresa per intervento medico.