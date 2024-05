Campionati regionali. Pattinatori Maremmani in grande evidenza

Ancora grandi successi per la società di pattinaggio Pattinatori Maremmani che coglie diversi titoli regionali.

Si sono infatti svolti i campionati regionali su strada valevoli come qualificazione ai Campionati italiani: i ragazzi della società grossetana hanno portato a casa quattro primi posti, quattro secondi posti e tre terzi posti.

Elena Bianchini ha portato a casa una terza posizione nella categoria Giovanissimi; la compagna Mema Querime è arrivata settima. Ottimo quinto posto per Jessica Tei, correndo con atlete di un anno più grandi.

Si confermano leade di categoria Ragazze Chiara Baricci, vincitrice di due titoli regionali, e Giulia Baricci, vincitrice anch’essa di due titoli regionali nella categoria Ragazze.

Ottimo anche il quarto posto per Agata Bianchini nella 2000 metri a punti che la qualifica al Campionato italiano. Spettacolare secondo posto per Alessia Baricci che ha seguito la compagna Giulia Baricci (prima) per una doppietta nello sprint, lasciando alle spalle le avversarie.

Nei maschi, si conferma tra i più veloci Alessandro Borracelli, che porta a casa un secondo e terzo posto nella categoria Ragazzi; nella categoria Ragazzi, Giacomo Zinali conferma le sue doti di gran fondista vincendo la seconda piazza nei 3000 metri a punti. Buone anche le prestazioni di Sara Ferrandi, per due decimi fuori dalla qualifica per gli Italiani, e Simone Colitta, da poco sui pattini, ma che si migliora ancora una volta.

"Ho molte speranze per questi ragazzi – dice Elena Sandroni, allenatrice e presidente della società –. Siamo una piccola squadra che, nonostante i pochi atleti rispetto alle altre, si è classificata terza in Toscana. Pochi ma buoni. Tra pochi giorni affronteremo il Campionato italiano a Padero d’Adda con grande entusiasmo".