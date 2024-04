Campionati regionali. Pattinatori Maremmani. Prestazioni da applausi

Atleti maremmani protagonisti ai campionati regionali con titoli, medaglie e qualificazioni agli Italiani. La società di Marina di Grosseto "Pattinatori Maremmani" ottiene ottimi risultati al campionato regionale su pista, valevole per la qualificazione al campionato italiano, portando a casa, oltre alla qualifica di tutti i partecipanti ai campionati italiani, ben cinque titoli regionali e due bronzi nelle varie categorie. La kermesse sportiva è iniziata con le gare dei più piccoli dove Querime Mema e Jessica Tei si sono piazzate al sesto posto nelle categorie Giovanissimi ed Esordienti. Nella categoria Ragazzi, un’irraggiungibile Chiara Baricci si è aggiudicata due titoli regionali (nella cronometro e nella 2000 a punti), mentre Alessandro Borracelli nel giro a cronometro ha conquistato il titolo regionale lasciandosi alle spalle i due atleti detentori del titolo italiano indoor ottenuto lo scorso febbraio.

Bella prestazione anche per Giulia Baricci, atleta già nota in Italia per la sua forza, cheha fermato il tempo della cronometro ai livelli delle categorie più grandi. Il trio formato da Chiara Baricci, Giulia Baricci e Alessia Baricci si è aggiudicata la staffetta a squadre, in una performance finalmente perfetta.

Buone le prove di tutti gli altri partecipanti piazzatisi nella top five in tutte le gare. Terza piazza per Agata Bianchini nella 2000 a punti, Alessia Baricci, Agnese Ferrari e Sara Ferrandi.

"Sono un gruppo veramente spettacolare – ha commentato la presidentessa e allenatrice Elena Sandroni – fatto di tanto affetto, allegria e collaborazione durante tutti gli allenamenti quotidiani dove è proprio qui che si vincono le medaglie. Un gruppo che può solo crescere. Messo nel cassetto il campionato italiano pista, ci prepariamo per la selezione di quello di strada e moltissimi trofei che ci aspettano".