Campionati salvamento. L’Ippocampo si fa valere

Successo per i giovani dell’Ippocampo al campionato regionale assoluto di nuoto per salvamento. A Fabriano la squadra di nuoto guidata dal maestro Pietro Giulietti ha guadagnato il secondo posto e un ricco medagliere con sette ori, 13 argenti e 12 bronzi tra gare individuali e staffette. "I 24 ragazzi – è il plauso dello staff di Ippocampo – non hanno mollato un metro in acqua, il loro impegno e la loro tenacia sono stati ripagati con uno straordinario risultato che sfuggiva da tempo. I tempi scendono ed il morale sale per questa squadra solida".