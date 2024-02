Campionati tricolori indoor di pattinaggio. Sorcionovo sale sul podio. Il debutto è d’argento

La pattinatrice Alice Sorcionovo, diciottenne di Montecosaro, non poteva fare miglior esordio nella categoria Senior. Difatti, ai Campionati italiani indoor – disputatisi sabato e domenica nell’impianto al coperto di Pescara – ha ottenuto subito una medaglia d’argento nella gara del Giro ad atleti contrapposti, chiudendo solamente di tre decimi alle spalle della pluricampionessa mondiale Asia Varani. Dunque, al primo importante appuntamento della stagione la giovane portacolori della "Luna Sports Academy" di Senigallia è salita sul podio, sfiorando addirittura il titolo italiano.

Poi si era posta anche l’obiettivo di centrare la finale dei 1000 metri e con grande slancio l’ha raggiunta, concludendo poi la competizione al settimo posto. Ma non è tutto. Alice Sorcionovo, assieme alle compagne di squadra Martina Ferretti e Chiara Cognigni, è arrivata in finale pure nella staffetta Americana a squadre, ma a pochi giri dalla conclusione le altre due staffettiste hanno compiuto un’imprecisione nel cambio e i giudici le hanno così squalificate. Gara quindi finita in anticipo: resta il rammarico perché le ragazze stavano difendendo il secondo posto con la concreta possibilità di vincere una medaglia. Adesso comunque testa ai prossimi importanti appuntamenti internazionali di Coppa Europa a Gjion in Spagna e Geisingen in Germania.

m. g.